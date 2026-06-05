La Corte costituzionale ha stabilito che i migranti senza permesso di soggiorno hanno diritto all’iscrizione gratuita al Servizio sanitario nazionale. La decisione riguarda anche la possibilità di ricevere una pensione di invalidità se inabili al lavoro. La sentenza specifica che queste prestazioni devono essere garantite indipendentemente dalla condizione di soggiorno irregolare. La pronuncia si applica a chi si trovi in condizioni di bisogno, senza distinzione legata alla regolarità del soggiorno.

Sentenza pro migranti della Consulta sul diritto all’assistenza sanitaria e alla pensione di invalidità. I cittadini stranieri che lavorano regolarmente in Italia, diventano invalidi e ottengono di conseguenza un permesso di soggiorno convertito in ‘residenza elettiva ‘, hanno diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale. La sentenza è numero 97, depositata oggi, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate d al Tribunale ordinario di Milano sul comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo numero 286 del 1998. Il Tribunale secondo una rigida lettura della legge... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sentenza pro migranti della Consulta: iscrizione gratuita al Servizio sanitario (e pensione) per gli inabili al lavoro

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