I medici della Val d’Agri hanno denunciato un attacco al servizio pubblico sanitario, sollevando preoccupazioni sulla centralizzazione delle strutture. Si temono ripercussioni sul diritto alla salute dei cittadini lucani, in particolare per gli anziani che potrebbero essere penalizzati dallo spostamento degli studi medici. La questione riguarda le conseguenze di un processo di riorganizzazione che potrebbe ridurre l’accesso alle cure nelle zone rurali e meno servite.

? Domande chiave Come influenzerà la centralizzazione il diritto alla salute dei cittadini lucani?. Quali rischi corrono gli anziani con lo spostamento degli studi medici?. Perché i medici denunciano la mancanza di strumenti tecnologici essenziali?. Chi deve rispondere alla gestione frammentata delle nuove Aggregazioni Funzionali Territoriali?.? In Breve Rischio svuotamento ambulatori per attivazione Case di Comunità di Corleto e Sant’Arcangelo.. Mancanza software condiviso impedisce scambio dati clinici tra medici della Val d’Agri.. Timore per pazienti fragili e anziani nelle aree della Media e Alta Val d’Agri.. Difesa dell'Articolo 32 della Costituzione contro possibile privatizzazione del sistema sanitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medici della Val d’Agri: ‘C’è un attacco al servizio pubblico sanitario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Notizie e thread social correlati

Il PD punta sulla sanità, petizione e campagna sul servizio sanitario pubblico e universalisticoIl Partito Democratico ha avviato un’iniziativa dedicata alla sanità pubblica, iniziando con la presentazione di uno studio sulle opinioni dei...

Caporalato in Basilicata: l’analisi tra Metapontino e Val d’AgriIn Basilicata, il fenomeno del caporalato si manifesta in modo preoccupante, con segnali di allarme sia nel territorio del Metapontino che nella zona...

Temi più discussi: Inaugurata la Casa della Comunità di Trento nord; Medici di base a Bergamo e provincia, per 511 posti disponibili si presentano in 13: Scarsa attrattività; Palazzo Medici Riccardi ospita: Art Bonus. Dove il valore dell’arte incontra il sostegno di tutti. Un’occasione di incontro e confronto dedicata al valore della cultura e al ruolo di questa possibilità nel sostegno al patrimonio artistico; A tre anni dal decreto che ne programmava l’estinzione gettonisti ancora nella metà dei pronto soccorso.

Ho inviato per sbaglio la mia lista della spesa invece della mia lettera di presentazione. Ho ottenuto un colloquio telefonico. reddit

Medici di base Val d’Agri: Case di Comunità senza organizzazione e confronto''I Medici di Medicina Generale della Media e Alta Val d’Agri lanciano un appello pubblico denunciando criticità e carenze organizzative legate all’avvio delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) ... lasiritide.it

Asp, innalzato a 1.800 il massimale dei pazienti per i medici della Val d'AgriDa lunedì prossimo, 16 febbraio, sarà innalzato a 1.800 il massimale dei pazienti per i medici della Val d'Agri. Lo ha reso noto l'Azienda sanitaria di Potenza, evidenziando che si tratta di una ... ansa.it