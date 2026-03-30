Migranti altra sentenza pro Ong | annullato il terzo fermo per la Geo Barents

Il Tribunale di Salerno ha deciso di annullare il terzo fermo amministrativo della nave Geo Barents, gestita da Medici Senza Frontiere, operante nel Mediterraneo tra giugno 2021 e novembre 2024. La decisione riguarda esclusivamente l’ultimo fermo, senza coinvolgere altri provvedimenti precedenti. La nave era stata sottoposta a fermo in un’area portuale italiana, e la sentenza è stata resa nota di recente.

Il provvedimento giudicato illegittimo: “Spetta alle autorità provare le violazioni”. Medici Senza Frontiere: “Ostruzionismo verso i soccorsi nel Mediterraneo” Il Tribunale di Salerno ha disposto l’annullamento del terzo fermo amministrativo nei confronti della nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere, attiva nel Mediterraneo tra giugno 2021 e novembre 2024. Emesso nell’agosto 2024, il provvedimento era già stato sospeso in via cautelare a settembre dello stesso anno dopo un ricorso presentato dall’organizzazione. Si trattava del terzo di quattro fermi applicati alla nave in base al cosiddetto Decreto Piantedosi, normativa che introduce obblighi e sanzioni per le imbarcazioni civili impegnate nelle operazioni di ricerca e soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Migranti, altra sentenza pro Ong: annullato il terzo fermo per la Geo Barents Articoli correlati Migranti, il Tribunale di Salerno annulla il terzo fermo per la Geo BarentsIl Tribunale di Salerno ha annullato il terzo fermo per la nave Geo Barents, operativa tra giungo 2021 e novembre 2024, di Medici Senza frontiere. Migranti, ancora una sentenza pro-Ong. La Lega attacca: "Sea-Watch? Citofonare Lamorgese"Il tribunale di Genova annulla le sanzioni alla nave norvegese Geo Barents e si accende lo scontro sul risarcimento dello Stato alla nave di Carola...