A gennaio è arrivata una sentenza, ma i procedimenti contro il fondatore di Forza Italia sono stati rinviati fino al post-referendum. I magistrati avevano annunciato nuove iniziative, ma finora non sono stati resi pubblici dettagli. I tribunali, di solito veloci a diffondere informazioni, questa volta hanno mantenuto il silenzio, lasciando irrisolto il motivo di questa scelta.

Ennesimo buco nell’acqua della crociata dei pm contro il fondatore di Forza Italia, anche se c’è da scommettere che ci riproveranno Resta da capire perché i tribunali, sempre pronti a far trapelare spifferi, stavolta abbiano tenuto il segreto. Che c’entri il referendum? E due. Dopo il castello di balle su Nicole Minetti, crolla anche quello su Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri, indagati a Firenze per la strage mafiosa del 1993. Il giudice per le indagini preliminari del capoluogo toscano ha infatti deciso l’archiviazione delle accuse contro l’ex capo di Publitalia (il Cavaliere era già uscito dall’inchiesta due anni fa, dopo la morte), con la motivazione che «mancano elementi concreti che provino contatti o rapporti diretti con Cosa nostra». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sentenza di gennaio ma hanno aspettato il dopo referendum

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giustizia, alle 12 l'affluenza è al 14,8% (in crescita rispetto al 12% dell'ultimo referendum)

Notizie e thread social correlati

Litfiba: “I ragazzi hanno dato una potentissima stivalata alla Meloni vincendo il referendum. Noi vecchi sempre a dire che questi non fanno un cacchio ma hanno deciso di andarsi a prendere qualcosa”I Litfiba hanno commentato il risultato di un referendum, affermando che i giovani hanno ottenuto una vittoria significativa, mentre hanno criticato...

Il centrosinistra sicuro dopo la sentenza del Tar sul Ponte Garibaldi: «Le elezioni saranno come un referendum»Il Tar delle Marche ha respinto il ricorso di tre associazioni ambientaliste contro il Comune di Senigallia e altre amministrazioni riguardo al...

Temi più discussi: Ripensare l’ invalidità ai tempi del genocidio di Gaza; Agenti sportivi, nullo il mandato da 8 milioni: irregolare la mail di deposito inviata alla FIGC; Archiviate le accuse nei confronti di Dell'Utri e Berlusconi per le stragi del 1993; L’evizione dell’aggiudicatario nell’espropriazione forzata.

Corte d’Appello di Bari, sentenza 13 gennaio 2026: Trascrizione di un decreto di adozione di un bambino di 2 anni: l’adottante è il partner same-sex del padre biologico #Altalex #ilQG #QuotidianoGiuridico #Adozioni #MaternitàSurrogata #Bigenitorialità x.com

A Trento una sentenza sui figli di stranieri naturalizzati ora preoccupa il ViminaleLa decisione che riconosce la cittadinanza a quattro minori siriani arrivati in Italia nel 2018. Ora la la sentenza potrebbe rappresentare un precedente L'articolo A Trento una sentenza sui figli di s ... msn.com

Sentenza Boc, libero un tesoretto di 48 milioni. Meno tagli ma servirà prudenzaLa cifra del tesoretto è ormai confermata da più fonti interne a Palazzo di Città: circa 48 milioni di euro. È l’ammontare dell’accantonamento che il Comune di Taranto, attraverso le amministrazioni ... quotidianodipuglia.it