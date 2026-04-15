I Litfiba hanno commentato il risultato di un referendum, affermando che i giovani hanno ottenuto una vittoria significativa, mentre hanno criticato le generazioni più anziane per la loro percezione di inattività. La band ha dichiarato che i ragazzi sono andati a conquistare qualcosa di importante, dando una

Cari Litfiba, facciamo un salto nell’immediato futuro. Primo Maggio, state suonando al Concertone di San Giovanni. Vedete Renzi e la Meloni che tentano di salire sul palco. Chi buttate giù? Tutti e due, ovviamente. E il 90 per cento dei politici italiani”. Ma farete i bravi o lancerete proclami? Soprattutto lei, Piero, visti i precedenti. Pelù: “Ci faranno firmare decine di fogli con la minaccia di mandarci al confino da qui all’eternità. Ma con noi non attacca. Che provino a romperci i coglioni, a Telemeloni. Abbiamo i nostri elicotteri, i droni.Vedrete. E comunque mi si deve dare atto che quando ho parlato, ho rispettato la par condicio. Destra, Democrazia Cristiana, Sinistra, Vaticano”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Litfiba: “I ragazzi hanno dato una potentissima stivalata alla Meloni vincendo il referendum. Noi vecchi sempre a dire che questi non fanno un cacchio ma hanno deciso di andarsi a prendere qualcosa”

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Si parla di: Litfiba, la storica formazione torna sul palco del Primo Maggio 2026 a Roma.

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