Il centrosinistra sicuro dopo la sentenza del Tar sul Ponte Garibaldi | Le elezioni saranno come un referendum
Il Tar delle Marche ha respinto il ricorso di tre associazioni ambientaliste contro il Comune di Senigallia e altre amministrazioni riguardo al progetto definitivo di un nuovo ponte. La decisione è stata comunicata nella giornata di ieri, martedì 20 maggio 2026. La sentenza conferma la validità degli atti approvati dalle autorità locali, che hanno portato all’approvazione del progetto. Questa decisione rafforza la posizione del centrosinistra, che ha già dichiarato che le prossime elezioni si svolgeranno come un referendum.
SENIGALLIA – Come già annunciato, nella giornata di ieri, martedì 20 maggio 2026, Tar delle Marche ha respinto il ricorso proposto da tre associazioni ambientaliste contro il Comune di Senigallia e altre Amministrazioni, contro gli atti con cui è stato approvato il progetto definitivo del nuovo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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