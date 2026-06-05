Sempre più Paperoni mai così tanti | in Europa dominano Lussemburgo e Germania

In Europa, il numero di milionari è aumentato e raggiunge livelli mai visti prima. Secondo i dati più recenti, il Lussemburgo e la Germania sono i paesi con la maggiore concentrazione di persone con patrimoni elevati. Il totale di individui con un patrimonio superiore a un milione di euro è cresciuto rispetto agli anni precedenti. La tendenza si riscontra in un contesto di crescente incertezza economica e instabilità globale.

(Adnkronos) – Cresce il numero di milionari. In un mondo sempre più instabile e insicuro, la crescita dei 'Paperoni' sembra essere una delle poche certezze. Anche nel 2025 infatti, secondo uno studio pubblicato da Capgemini, il numero di milionari a livello globale e la loro ricchezza hanno continuato a crescere, raggiungendo nuovi record, trainati dalla. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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