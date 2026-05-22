Durante il Festival del Lavoro di Roma, il ministro dell’Agricoltura ha annunciato che il governo ha destinato un livello di investimenti senza precedenti al settore primario. Ha sottolineato che questa scelta mira a rafforzare l’agricoltura, evidenziando un impegno finanziario notevole rispetto al passato. La comunicazione si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso il comparto agricolo, senza fornire dettagli specifici sui numeri o sui progetti in corso.

Il governo ha puntato con decisione sul rafforzamento del settore primario, “con investimenti record sull’agricoltura”, ha detto Francesco Lollobrigida al Festival del Lavoro di Roma. Il ministro ha rivendicato anche un cambio di approccio culturale, con l’agricoltore definito “custode dell’ambiente”. Tra le misure citate: sostegni ai costi di produzione, investimenti su energia e filiere e rafforzamento della sicurezza sul lavoro. Focus anche su decreto flussi e formazione, per attrarre manodopera regolare e giovani nell’agricoltura 5.0. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Agricoltura, Lollobrigida: Mai così tanti investimenti nel settore primario

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