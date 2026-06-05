Semplicità e pragmatismo Floriana Natale sente e chiede la fiducia ai sangiovannesi | Questa è l’occasione giusta’

Rispetto alle elezioni comunali del 2024, il sostegno a Floriana Natale è aumentato di circa mille preferenze, passando da 4.072 a 5.026 voti, con una crescita superiore al 7%.

Il dato incontrovertibile è che rispetto alle Amministrative del 2024 il consenso di Floriana Natale è cresciuto di circa 1000 preferenze: da 4072 a 5026 consensi (poco più del 7%). Un tesoretto di voti che questa volta le ha consentito di giocarsi la fascia tricolore al turno di ballottaggio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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