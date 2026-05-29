Floriana Natale a caccia della fascia tricolore appello si sangiovannesi | Aiutateci ad aiutarvi

Notizia in breve

Dopo il primo turno delle elezioni comunali, Floriana Natale ha ringraziato i sostenitori davanti al suo comitato in Corso Umberto I. La candidata si sta preparando per il secondo turno e ha lanciato un appello ai cittadini, chiedendo di sostenere la sua candidatura. Non sono stati forniti dettagli sui risultati elettorali o sui numeri di voto. La campagna elettorale prosegue in vista della prossima consultazione.