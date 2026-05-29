Floriana Natale a caccia della fascia tricolore appello si sangiovannesi | Aiutateci ad aiutarvi
Dopo il primo turno delle elezioni comunali, Floriana Natale ha ringraziato i sostenitori davanti al suo comitato in Corso Umberto I. La candidata si sta preparando per il secondo turno e ha lanciato un appello ai cittadini, chiedendo di sostenere la sua candidatura. Non sono stati forniti dettagli sui risultati elettorali o sui numeri di voto. La campagna elettorale prosegue in vista della prossima consultazione.
Dopo il primo turno delle amministrative, ieri sera, giovedì 29 maggio, Floriana Natale ha ringraziato, davanti al suo comitato elettorale in Corso Umberto I, i 4.925 elettori che al primo turno hanno accordato la fiducia. La candidata sindaco della coalizione Progetto Futuro, tra abbracci. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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