L’Isola dei Famosi 2026 tornerà con un nuovo formato, una location diversa e una conduttrice che non era annunciata. La trasmissione si prepara a ripartire con queste novità, senza dettagli sui partecipanti o sul calendario di messa in onda. La conduttrice scelta sarà Selvaggia Lucarelli, che prenderà il comando del programma per questa edizione.

L’ Isola dei Famosi 2026 si prepara a tornare in una veste completamente nuova, con un format rivisto, una location inedita e una conduttrice a sorpresa. Ecco tutto quello che sappiamo finora sul reality più “selvaggio” di Canale 5. Un format rivoluzionato: dalle Filippine al modello survival-game. Archiviata l’era honduregna, l’Isola dei Famosi si sposta nelle Filippine, una cornice esotica e inedita che fa da sfondo a un cambiamento ben più profondo nel DNA del programma. La scelta non è casuale: Mediaset ha deciso di ripensare radicalmente il format dopo i risultati in calo delle ultime due edizioni, con l’ultima chiusasi a circa 1,8 milioni di spettatori e un 15,68% di share numeri che avevano spinto il Biscione a sospendere il programma per un’intera stagione. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Isola dei Famosi 2026: Selvaggia Lucarelli alla conduzione, cast e novità

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Isola dei Famosi 2026, Mediaset cambia idea: La scelta che fa discutere

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