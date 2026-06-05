È stato annunciato che Selvaggia Lucarelli e Alvin saranno i nuovi conduttori della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. La data di inizio dello show su Canale 5 non è ancora stata comunicata. Un comunicato ufficiale conferma il cambio di conduzione e l’arrivo dei due nomi noti nel ruolo di padroni di casa del programma.

Prossimamente su Canale 5 andrà in onda una nuova edizione dell'Isola dei famosi, la data ufficiale però non è stata ancora rivelata. Da un po' circolavano rumors in merito alla conduzione, inizialmente in pole position c'era Belen Rodriguez poi è spuntato il nome di Selvaggia Lucarelli. Le voci erano vere, poco Mediaset ha reso noto un comunicato per ufficializzare che ci saranno Alvin e Selvaggia Lucarelli al timone del noto reality, in onda nelle prossime stagioni. È stata scelta la giornalista per proporre un'interpretazione editoriale nuova del format che valorizzi la capacità di raccontare le dinamiche umane, i protagonisti e gli aspetti del programma più spettacolari. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Selvaggia Lucarelli e Alvin nuovi conduttore dell’Isola dei famosi: spunta il comunicato ufficiale

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