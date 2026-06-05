Isola dei Famosi è ufficiale | Selvaggia Lucarelli e Alvin confermati alla conduzione

Da dilei.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mediaset ha annunciato ufficialmente che Selvaggia Lucarelli e Alvin condurranno la prossima edizione de L’Isola dei Famosi. La conferma arriva dopo settimane di indiscrezioni sul futuro del reality. La comunicazione è stata pubblicata direttamente dall’azienda, che ha reso noto i nomi dei due conduttori per la prossima stagione. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui programmi o le modalità di conduzione.

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Dopo settimane di indiscrezioni sul futuro del reality più wild della televisione italiana, è arrivata la conferma definitiva direttamente da Mediaset: “Saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin a condurre la prossima edizione de L’Isola dei Famosi “. Grandi cambiamenti in vista (e non solo alla conduzione). Il comunicato ufficiale di Mediaset. L’ufficialità di Mediaset include qualche novità a proposito della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, a cominciare dalle registrazioni che “prenderanno il via a breve nelle Filippine “, non più in Honduras come ci eravamo abituati: la troupe e i naufraghi si trasferiranno a Caramoan, una cornice selvaggia e mozzafiato che farà da sfondo a una convivenza che si preannuncia durissima e focalizzata sulla sopravvivenza reale. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Isola dei Famosi 2026 Selvaggia Lucarelli alla conduzione

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