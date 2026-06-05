È stato annunciato ufficialmente che Selvaggia Lucarelli sarà la conduttrice della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Al suo fianco, come inviato, ci sarà Alvin. La novità è stata confermata dagli organizzatori, senza ulteriori dettagli sui ruoli o sulla formula del programma. La presentatrice aveva già partecipato come opinionista in passato. La produzione ha comunicato il cambio di conduzione attraverso i canali ufficiali.

Adesso è ufficiale: Selvaggia Lucarelli sarà la conduttrice della nuova edizione dell’ Isola dei Famosi. Il ruolo di inviato, invece, verrà ricoperto da Alvin, ruolo che ha già ricoperto per cinque edizioni. Le registrazioni del programma, che andrà in onda come di consueto su Canale 5, prenderanno il via a breve nelle Filippine. “La scelta di Selvaggia Lucarelli nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo” spiega Mediaset in un comunicato mentre Alvin “volto storico de L’isola dei Famosi e presenza ormai profondamente legata all’identità del programma, garantirà continuità, esperienza e conoscenza del format”. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Isola dei Famosi, adesso è ufficiale: Selvaggia Lucarelli conduttrice, Alvin inviato

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Selvaggia Lucarelli alla conduzione de LIsola dei Famosi

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