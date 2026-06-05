Mediaset ha annunciato ufficialmente che Selvaggia Lucarelli e Alvin condurranno la prossima edizione de L’Isola dei Famosi 2026, prevista su Canale 5. La decisione segue settimane di voci non confermate. La conduttrice e il conduttore saranno alla guida del reality nel corso delle prossime stagioni. La conferma è arrivata attraverso una comunicazione ufficiale della rete.

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, arriva la conferma ufficiale da Mediaset: Selvaggia Lucarelli e Alvin condurranno la prossima edizione de L’Isola dei Famosi 2026, che andrà in onda su Canale 5 nel corso delle prossime stagioni. Il comunicato rilasciato da Mediaset spiega che la scelta di puntare su Lucarelli, “nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo”. L’Isola infatti non sarà più “live” come prima, ma registrata, come Pechino Express. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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© Cinemaserietv.it - Selvaggia Lucarelli e Alvin insieme all’Isola dei Famosi 2026: la decisione ufficiale di Mediaset

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