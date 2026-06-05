Mediaset ha annunciato che Selvaggia Lucarelli e Alvin saranno i conduttori della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. La trasmissione sarà pre-registrata e le novità sul format saranno comunicate a breve. La coppia condurrà il programma in modo ufficiale, secondo quanto confermato dall’emittente. La messa in onda è prevista per questa stagione, senza ulteriori dettagli sui cambiamenti rispetto alle edizioni precedenti.

Saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin i conduttori dell'Isola dei Famosi: presto tutte le novità sul nuovo format che quest'anno sarà pre-registrato Con un comunicato stampaMediaset ha ufficializzato la conduzione di Selvaggia Lucarelli all’Isola dei Famosi. Al suo fianco ci saràAlvinma, secondo quanto rivelato, sembra che non svolgerà il ruolo di inviato, bensì quello dico-conduttore. Il percorso che entrambi faranno sarà in coppia e soprattutto con unformat totalmente rinnovato. Infatti, il reality quest’anno non sarà in diretta, bensì sarà pre-registrato. Nei prossimi giorni i conduttori, la produzione ed il cast (ancora da definire) partirà per le Filippine e qui si svolgerà la nuova edizione che prevede una durata circa di 8-10 settimane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli e Alvin conduttori: Mediaset ufficializza

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Novità per Isola dei Famosi Selvaggia Lucarelli e Alvin al centro del cambiamento

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