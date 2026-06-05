Selvaggia Lucarelli e Alvin condurranno la nuova edizione di “L’Isola dei Famosi”. Mediaset ha comunicato che questa scelta nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione del format. La nota ufficiale conferma il passaggio di consegne, con Lucarelli al posto di Ilary Blasi e Alvin che rimane al suo fianco come conduttore. La trasmissione continuerà con questa nuova coppia alla guida.

Cambio della guarda a “L’Isola dei Famosi”. Mediaset con una nota ha ufficializzato che al timone del reality arriverà Selvaggia Lucarelli, che così sostituirà Ilary Blasi, al suo fianco invece il “veterano” Alvin. Ulteriori dettagli sul cast e sulle novità di questa edizione, format Banijay Italia, saranno resi noti nelle prossime settimane. Lo show andrà in onda su Canale 5 prossimamente. “Le registrazioni del programma prenderanno il via a breve nelle Filippine, nuova cornice di uno dei format più amati dal pubblico italiano. Insieme, Selvaggia Lucarelli e Alvin accompagneranno concorrenti e telespettatori nel racconto di questa nuova avventura”, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Selvaggia Lucarelli e Alvin conducono “L’Isola dei Famosi”. Mediaset: “Scelta che nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format”

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Selvaggia Lucarelli lascia la Rai per l'Isola dei Famosi: Ballando con le stelle nel caos

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