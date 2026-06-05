Selvaggia Lucarelli e Alvin sono stati annunciati come conduttori della prossima stagione de L’Isola dei Famosi, trasmessa su Canale 5. La conferma arriva da fonti ufficiali e riguarda le edizioni future del programma. Entrambi condurranno insieme la trasmissione, che andrà in onda nel prossimo ciclo. La loro partecipazione è stata comunicata tramite comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle date di messa in onda.

E’ ufficiale: saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin a condurre la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 nel corso delle prossime stagioni. Le registrazioni del programma prenderanno il via a breve nelle Filippine, nuova cornice di uno dei format più amati dal pubblico italiano. Insieme, Selvaggia Lucarelli e Alvin accompagneranno concorrenti e telespettatori nel racconto di questa nuova avventura. La scelta di Selvaggia Lucarelli, spiega Mediaset, nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Selvaggia Lucarelli e Alvin conducono l’Isola dei Famosi

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Selvaggia Lucarelli lascia la Rai per l'Isola dei Famosi: Ballando con le stelle nel caos

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