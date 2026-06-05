Selvaggia Lucarelli e Alvin condurranno la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2026, in onda su Canale 5. La trasmissione tornerà con un nuovo formato e un approccio rinnovato, annunciato dalla produzione. La data di inizio non è ancora stata comunicata. La conduzione vede due volti noti del panorama televisivo italiano, scelti per dare un’impronta diversa alla trasmissione. La produzione ha confermato la presenza di concorrenti ancora da annunciare.

L’Isola dei Famosi si prepara a tornare su Canale 5 con una nuova edizione che promette un cambio di passo importante. Alla guida del programma ci saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin, due volti molto diversi ma destinati a rappresentare la nuova identità editoriale del reality prodotto da Banijay Italia. Secondo quanto emerge dalla nota diffusa, le registrazioni prenderanno il via a breve nelle Filippine, nuova cornice scelta per raccontare l’avventura dei concorrenti. Si tratta di una svolta significativa per uno dei format più conosciuti e seguiti dal pubblico italiano, storicamente legato al racconto della sopravvivenza, delle dinamiche di gruppo e delle prove fisiche e psicologiche dei naufraghi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Selvaggia Lucarelli e Alvin alla guida della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2026

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