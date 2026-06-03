Alvin è stato annunciato come nuovo conduttore dell’Isola dei Famosi 2026, affiancato da Selvaggia Lucarelli. La rete sta cercando un sostituto per Battiti Live, che non sarà più trasmesso.

Mediaset prepara una vera rivoluzione per L’Isola dei Famosi 2026, e il nome di Alvin è ormai al centro di tutte le indiscrezioni. Dopo anni come inviato e co-conduttore, il volto amatissimo della TV italiana è pronto a fare il grande salto: condurre il reality più avventuroso della televisione, affiancato da Selvaggia Lucarelli. Una coppia inedita e sorprendente, che promette di dare nuova linfa al format e di portare un tono più ironico e pungente alle dinamiche del programma. La nuova edizione dell’Isola non sarà solo un cambio di conduzione, ma un vero restyling. Le puntate non verranno più registrate in Honduras, bensì nelle Filippine, e la diretta sarà sostituita da un format più dinamico e narrativo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Isola dei Famosi 2026, Alvin nuovo conduttore con Selvaggia Lucarelli: chi lo sostituisce a Battiti Live

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Selvaggia Lucarelli sarà la nuova conduttrice dell' #IsolaDeiFamosi 2026 in onda il prossimo autunno su Canale 5, ma registrata in estate. #BallandoConLeStelle perderà la sua punta di diamante, imprescindibile per il talent, dopo ben 10 anni. @_DAGOSPIA x.com

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