Sei anni dopo un incidente mortale, si svolge un torneo dedicato a Samu e Amedeo. L’evento celebra la memoria delle due persone scomparse, coinvolgendo amici e familiari. Non sono presenti tutte le persone attese, e le assenze si fanno sentire. La giornata ricorda i momenti condivisi e il legame che ancora unisce chi ha conosciuto le vittime. La manifestazione si svolge senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sull’organizzazione.

Ci sono assenze che il tempo non riesce a colmare. Assenze che continuano a vivere nei ricordi, nei sorrisi condivisi, nei gesti quotidiani di chi resta. Samuele e Amedeo erano due ragazzi pieni di vita, sogni e progetti, strappati troppo presto all’affetto dei loro cari il 1° giugno 2020 a causa di un tragico incidente stradale. Ma il loro ricordo non si è mai spento. Al contrario, anno dopo anno, è diventato un messaggio di unione, solidarietà e speranza che coinvolge un’intera comunità. È con questo spirito che si rinnova il 5° Memorial Samuele e Amedeo, una giornata speciale in cui il dolore si trasforma in energia positiva, la memoria si fa presenza concreta e lo sport diventa strumento di incontro, condivisione e sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sei anni fa l’incidente mortale. Ora il ricordo scende in campo. Un torneo per Samu e Amedeo

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