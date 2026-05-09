Rugby Torneo Under 16 Scende in campo il ’Maremma’

Il torneo Under 16 di rugby sta per iniziare e il Maremma Social Rugby si prepara alla prima partita ufficiale. Dopo mesi di allenamenti, il gruppo degli Under 16 della società di Grosseto è arrivato al momento di scendere in campo in un campionato organizzato dalla federazione. La squadra ha affrontato un percorso di crescita e impegno, e ora si appresta a vivere la sua prima esperienza competitiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

E’ tempo di scendere in campo per il Maremma Social Rugby nel torneo Under 16. Dopo mesi di lavoro intenso, sacrifici e crescita, gli Under 16 della società grossetana sono pronti a vivere il loro esordio ufficiale in un campionato federale. Un traguardo importante per una realtà giovane ma già profondamente radicata nel territorio e nei suoi valori. Nata nel 2023, la società si è distinta fin da subito per una missione chiara: promuovere socialità e benessere psicofisico attraverso la pratica sportiva gratuita. Da settembre la decisione di partire anche con i corsi che hanno registrato un’ottima partecipazione, in particolare tra i ragazzi dai 14 anni in su.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rugby. Torneo Under 16. Scende in campo il ’Maremma’ ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Rugby Valdarno in campo per il 1° Torneo dedicato a Mauro LapiArezzo, 10 aprile 2026 – Sarà un fine settimana all’insegna dello sport, della memoria e della comunità quello in programma a Figline con il 1°... Il rugby incontra la solidarietà: a Bresseo si scende in campo per i bambini prematuriUna giornata di sport, amicizia e solidarietà dedicata ai bambini nati prematuri e alle loro famiglie. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rugby, Dr Ferroviaria: termina il campionato senior e Under 16, proseguono i tornei giovanili; Torneo Mini Rugby Città di Treviso 16 e 17 maggio a Treviso – Ghirada; I risultati delle giovanili gialloblù; Arriva Jaime Alcaraz: il fratello di Carlos, 14 anni, al torneo U16 di Madrid. Sul palco con Sinner se... L'Under 16 del Rimini Rugby 5a nel Torneo Seven a FormigineLa squadra Under 16 del Rimini Rugby ha partecipato alla prima tappa regionale del torneo RUGBY SEVEN (si gioca 7 contro 7), che si è disputata a Formigine (MO) domenica 3 maggio. In gara: Parma1, Par ... newsrimini.it Rugby, Dr Ferroviaria: termina il campionato senior e Under 16, proseguono i tornei giovaniliCon un bel cielo terso, il ponte del Primo Maggio ha regalato un weekend ovale quasi estivo per le giovanili Under 14 Apuani Spezia al Memorial Luca Delfino a Cogoleto, per Under 16 Dr Ferroviaria A T ... msn.com Secondo incontro per la Nazionale femminile Under 16 impegnata in Macedonia del Nord nel Torneo di Sviluppo. Il Kosovo passa con due reti per tempo e si porta così a punteggio pieno. fsgc.sm/it/notizia/naz… [©FSGC] #forzasanmarino #forzatit x.com