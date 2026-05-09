Rugby Torneo Under 16 Scende in campo il ’Maremma’
Il torneo Under 16 di rugby sta per iniziare e il Maremma Social Rugby si prepara alla prima partita ufficiale. Dopo mesi di allenamenti, il gruppo degli Under 16 della società di Grosseto è arrivato al momento di scendere in campo in un campionato organizzato dalla federazione. La squadra ha affrontato un percorso di crescita e impegno, e ora si appresta a vivere la sua prima esperienza competitiva.
E’ tempo di scendere in campo per il Maremma Social Rugby nel torneo Under 16. Dopo mesi di lavoro intenso, sacrifici e crescita, gli Under 16 della società grossetana sono pronti a vivere il loro esordio ufficiale in un campionato federale. Un traguardo importante per una realtà giovane ma già profondamente radicata nel territorio e nei suoi valori. Nata nel 2023, la società si è distinta fin da subito per una missione chiara: promuovere socialità e benessere psicofisico attraverso la pratica sportiva gratuita. Da settembre la decisione di partire anche con i corsi che hanno registrato un’ottima partecipazione, in particolare tra i ragazzi dai 14 anni in su.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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