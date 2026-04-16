Un nuovo capitolo si apre ad Arezzo, dove un rappresentante di un'organizzazione legata alla gestione dei lupi ha annunciato che la situazione sta diventando seria. Le dichiarazioni arrivano in seguito a un comunicato stampa ufficiale, nel quale si sottolinea l'importanza di partire dai documenti ufficiali per affrontare la questione. Il tono deciso del rappresentante indica un cambiamento di passo rispetto alle precedenti fasi di discussione.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa Marco Bruni – Presidente Emergenza Lupo – Arezzo AREZZO – Oh, qui non si scherza più. Marco Bruni, quello del comitato “Emergenza Lupo – Arezzo”, ha deciso di buttarsi in politica per davvero. Dopo tre anni a sbraitare (mica a caso) contro la gestione un po’ così del problema lupi, ora dice: “Basta chiacchiere, si va in Comune a fare le cose sul serio”. E quindi eccolo lì, candidato alle prossime elezioni comunali con Noi Moderati. Una scelta che, parole sue, è tutta una questione di responsabilità e continuità: “Se vuoi cambiare qualcosa, devi stare dentro ai posti dove si decide”.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Bruni scende in campo: ‘Oh, ora si fa sul serio ad Arezzo!

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