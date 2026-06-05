Seconda giornata del festival culturale Dove sei mondo bello | tra gli ospiti l' ex cuoco di MasterChef Niccolò Califano
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Sabato 6 giugno la seconda giornata del festival letterario “Dove sei, mondo bello” al parco di Casa Pascoli a San Mauro Pascoli si pare la mattina alle 11.00 con la fumettista Chiara Raimondi e “La scoperta di Troia”. Nel pomeriggio si torno al Giardino di Casa Pascoli dalle 17.00. Tre gli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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