San Mauro lancia il festival culturale Dove sei mondo bello | attesi scrittori youtuber ed ex cuochi di Masterchef

Nasce un nuovo festival letterario in Romagna. Si intitola “Dove sei, mondo bello”, ed è dedicato alla letteratura e al reportage di viaggio. L'evento si svolgerà a San Mauro Pascoli dal 5 al 7 giugno, con tanti ospiti nazionali e internazionali che ci porteranno con loro dall’oceano alle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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