Dopo quasi un anno di attese e tentativi, un ex concorrente di MasterChef 13 sta per riabbracciare la sua fidanzata iraniana. La coppia ha affrontato un lungo periodo di lontananza, ma ora si prepara a incontrarsi di nuovo. La notizia è stata annunciata dal partecipante sui social, senza fornire dettagli aggiuntivi sul motivo dei mesi di distanza.

Niccolò Califano, ex concorrente di MasterChef 13, è pronto a riabbracciare la sua fidanzata iraniana dopo quasi un anno di tentativi. “Finalmente ce l’ho fatta. Dopo quasi un anno che ci proviamo oggi vado a prendere la mia ragazza iraniana a Roma Fiumicino. Non ci credo ancora che ce l’abbiamo fatta. Sono qui che ti aspetto”, ha detto nel lungo video pubblicato sui social. Lavoro, Schlein: "Stop contratti precari. Vogliamo fare un accordo con imprese e sindacati" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Niccolò Califano, ex MasterChef: "Finalmente rivedrò la mia fidanzata iraniana"

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