se sono gli ebrei di sinistra a criminalizzare israele

Alcuni ebrei di sinistra hanno accusato Israele di genocidio e colonialismo, contribuendo alla critica verso lo Stato. Le dichiarazioni sono state fatte in diversi contesti pubblici e sui social media, coinvolgendo figure appartenenti alla comunità ebraica che si oppongono alle politiche israeliane. Queste posizioni hanno suscitato reazioni contrastanti, con alcuni sostenitori che le considerano un atto di dissenso, mentre altri le vedono come una forma di criminalizzazione del paese.

Non è un problema da poco quando sono gli ebrei stessi a partecipare alla criminalizzazione dello Stato d'Israele, accuse che includono genocidio e colonialismo. La sincera esclamazione dell'ambasciatore Yehiel Leiter a proposito di JStreet ("un cancro nella comunità ebraica") è stata commentata come un gesto di nervosismo. In realtà è una presa di posizione che individua un danno letale nel corpo stesso del popolo ebraico, un attentato alla sua unità in un momento difficilissimo. Leiter parla di JStreet, Anna Foa, Gad Lerner, Pappe, Bernie Sanders da cui Israele viene visto come un Paese razzista e guerrafondaio, fascista e colonialista. Israele avrebbe deviato dal sionismo e anche dall'ebraismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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