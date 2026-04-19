Negli ultimi tempi si intensificano le discussioni sulla posizione della diaspora ebraica riguardo alle questioni in Israele e nei territori della Cisgiordania. Le tensioni e i conflitti in atto stanno portando molte comunità a riflettere sul proprio ruolo e sulle proprie responsabilità. In un contesto di crescente instabilità, si evidenzia come alcuni membri della diaspora considerino necessario esprimersi apertamente rispetto alle decisioni e alle azioni del governo israeliano.

È venuto il momento che la diaspora ebraica faccia sentire la sua voce. Nel caos brutale, in cui sta sprofondando il mondo, il governo Netanyahu ha delle responsabilità su cui non è possibile tacere, sperando che “passi la nottata”. Il 30 marzo è stata votata in Israele la prima legge razziale in una democrazia occidentale. Un terrorista palestinese che uccide un ebreo israeliano va impiccato, un terrorista ebreo che uccide un palestinese no. La formulazione del testo è naturalmente più ricercata. Prevede che “chiunque causi la morte di un cittadino israeliano con l’intento di mettere fine all’esistenza dello stato d’Israele sarà condannato a morte o all’ergastolo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È venuto il momento che gli ebrei della diaspora alzino la voce su Israele e Cisgiordania

Video mostra forze israeliane che uccidono due palestinesi ormai arresi a Jenin in Cisgiordania

Notizie correlate

Leggi anche: Gli ebrei nell’Italia antica. Dalla diaspora all’età cristiana

Automotive: Bonafoni (Pd), su Cassino Governo e Regione Lazio alzino la voce subito“E’ stato un dovere civile prima che politico essere presente stamattina a Cassino alla manifestazione convocata dai sindacati a sostegno dello...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Blog | È venuto il momento che gli ebrei della diaspora alzino la voce su Israele e Cisgiordania; La distruzione dell’altro; La giusta distanza da amici pericolosi; Il prossimo 2 giugno la sfilata venga aperta da insegnanti, medici, lavoratori e volontari.

Rinnovo memorandum Italia-Israele, in corso riflessione nel governoIl prosieguo del memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Israele non è così scontato. Nel governo è in corso una riflessione, con una fitta discussione in queste ... ansa.it

Svolta di Meloni su Trump e Israele: una mossa né etica né politica, ma demoscopicaIn due giorni Giorgia Meloni si è ripresa la scena internazionale. Prima la condanna di Donald Trump per l’attacco al Papa, poi la sospensione del rinnovo dell’accordo militare con Israele. Applausi? ilfattoquotidiano.it

Guerra Iran, oggi in diretta: per Trump Israele grande alleato #iran x.com

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu e i suoi consiglieri sono rimasti «scioccati» dal post di Donald Trump in cui il presidente affermava che gli Stati Uniti hanno proibito a Israele di bombardare il Libano. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le q facebook