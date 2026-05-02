In alcuni articoli di stampa di orientamento di sinistra si fa riferimento a gruppi ebraici descrivendoli come estremisti armati e coinvolti in azioni contro i nemici di Israele. Si usano termini come «persone radicalizzate», «ala estremista» della città, «sentinelle ebraiche che spadroneggiano», «nuclei paramilitari» e «degenerazione squadristica» per qualificare queste realtà. La narrazione si concentra su queste espressioni per descrivere il comportamento e le caratteristiche di tali gruppi.

Occhio alle parole: «Persone radicalizzate»; l’«ala estremista» della Capitale; «sentinelle ebraiche che spadroneggiano»; «nuclei paramilitari»; «degenerazione squadristica». In stato di fermo c’è Eitan Bondì, ma sotto accusa c’è l’intera comunità ebraica della Capitale. L’indice è puntato su tutti, non solo sul 21enne che ha ammesso le sue responsabilità per il ferimento, il 25 aprile, di due attivisti dell’Anpi. Come tra i partiti politici (di sinistra), anche tra i giornali (quelli più vicini alla sinistra) è partita la campagna per criminalizzare la realtà ebraica romana. Altro che «cane sciolto», come pure trapela finora dagli investigatori, Bondì è solo la punta dell’iceberg.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Per i giornali di sinistra gli ebrei sono estremisti che vanno in giro armati a colpire i nemici d’Israele

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