Formazione personale ATA 50 milioni alle scuole polo Ecco il decreto

È stato pubblicato il Decreto ministeriale n. 40 del 9 marzo 2026, che assegna 50 milioni di euro alle scuole polo per la formazione del personale ATA. La misura rientra nel Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 e riguarda specificamente il settore del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Le risorse saranno utilizzate per programmi di formazione e aggiornamento rivolti a queste figure.

È stato pubblicato il Decreto ministeriale n. 40 del 9 marzo 2026, che destina risorse per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Una raccolta di contenuti

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