Formazione docenti e personale educativo avviso MIM | fondi per progetti fino al 31 agosto 2027 Domande scuole entro il 15 maggio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto un bando destinato a finanziare progetti di formazione per docenti e personale educativo delle scuole statali. Le attività devono essere realizzate entro il 31 agosto 2027 e le domande possono essere presentate fino al 15 maggio. L’iniziativa rientra nel Programma nazionale “Scuola e competenze 2021-2027” ed è cofinanziata dal Fondo sociale europeo plus (FSE+).

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso per finanziare attività di formazione rivolte al personale docente ed educativo delle scuole statali, nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze 2021-2027”, cofinanziato dal Fondo sociale europeo plus (FSE+). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Formazione docenti, avviso MIM: fondi per progetti fino al 31 agosto 2027. Domande scuole entro il 15 maggioIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso per finanziare attività di formazione rivolte al personale docente ed educativo... Leggi anche: Mobilità personale educativo 2026, domande entro il 7 aprile: guida MIM, preferenze e moduli Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Docenti, 5 giorni di esonero dal servizio per partecipare a congressi e convegni. Gli appuntamenti di aprile - maggio 2026; A Palermo una delegazione tedesca di dirigenti per la formazione docenti. Incontro in USR sul sistema di istruzione tecnica e professionale; Contratto integrativo sulla Formazione, per la Uil Scuola è necessario includere anche il personale Ata; Formazione personale scolastico: direttiva per l’accreditamento dei soggetti che la realizzano, incontro MIM/Sindacati. Bandi per formazione di docenti e ATA e dispositivi digitali in comodato d’uso, oltre 300 milioni di euro stanziati. Scadenza 12 maggio per pc e tablet, 15 maggio per i ...Sono stati pubblicati oggi gli avvisi per la realizzazione di percorsi formativi per i docenti e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché per l’acquisto, da parte delle istituzion ... orizzontescuola.it Formazione docenti, avviso MIM: fondi per progetti fino al 31 agosto 2027. Domande scuole entro il 15 maggioIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso per finanziare attività di formazione rivolte al personale docente ed educativo delle scuole statali ... orizzontescuola.it Formazione digitale per docenti: tornano i webinar gratuiti della Regione Puglia La Regione Puglia rilancia il ciclo di webinar dedicato all’innovazione nella didattica, nell’ambito delle attività del Punto Digitale Facile di Bari. I nuovi incontri, rivolti ai - facebook.com facebook