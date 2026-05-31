Le scuole apriranno il 31 agosto con un piano volto ad aiutare le famiglie. Tra le questioni centrali ci sono le condizioni delle aule, che potrebbero essere compromesse dal caldo estivo, e le criticità organizzative che potrebbero ritardare l’apertura. La gestione delle temperature e le procedure logistiche rappresentano i principali punti di attenzione per garantire l’avvio regolare delle attività scolastiche.

? Domande chiave Come influenzerà il caldo estivo la salubrità delle aule scolastiche?. Quali criticità organizzative rischiano di bloccare l'apertura del 31 agosto?. Chi gestirà le segreterie durante il passaggio tra gli anni scolastici?. Perché il sindacato chiede un coinvolgimento diretto nelle decisioni comunali?.? In Breve Progetto coinvolge i comuni di Carpi, Soliera, Campogalliano e Novi nelle Terre d'Argine.. Eleonora Verde della Flc Cgil segnala criticità su personale e gestione segreterie.. Rischi per la salubrità degli edifici dovuti alle temperature estive a Modena.. Necessità di risorse extra per pulizie e manutenzione degli spazi scolastici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuole aperte dal 31 agosto: il piano per aiutare le famiglie

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