È iniziato il Festival degli studenti organizzato da Opd, l’Official party di ScuolaZoo. L’evento è diventato un appuntamento tradizionale che segna l’avvio della stagione estiva per molti giovani. La manifestazione si svolge in diverse location e prevede musica, intrattenimento e incontri tra studenti. L’organizzazione ha confermato che l’evento proseguirà con ulteriori date e attività nelle prossime settimane.

Torna Opd, l’Official party ScuolaZoo, diventato ormai il rito di passaggio che segna l’inizio dell’estate per una generazione intera. Il Festival degli studenti più grande d’Italia, organizzato da ScuolaZoo, giunge alla sua quarta edizione e si svolgerà domani al Carroponte, pronto ad accogliere oltre 5mila ragazzi in una gigantesca celebrazione collettiva. Un appuntamento ormai iconico, dedicato agli alunni delle scuole superiori (dai 14 anni in su). Il tema di questa edizione è "Summer vibes": un invito ad esprimersi attraverso colori, outfit e creatività. Questo concept si rifletterà in ogni dettaglio dell’esperienza, dalle aree street food agli spazi relax, fino ai corner make-up e alle performance artistiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “ScuolaZoo” via al Festival degli studenti

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