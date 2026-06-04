Ops - official party ScuolaZoo 2026 il festival degli studenti più grande d’Italia torna a Milano per un’ondata di summer vibes

Il festival Ops – Official Party ScuolaZoo 2026 si svolgerà a Milano, riunendo studenti provenienti da tutta Italia. L’evento, definito il più grande dedicato agli studenti, è previsto come un’occasione di festa con musica e intrattenimento. La manifestazione si terrà nel periodo immediatamente successivo alla fine delle lezioni scolastiche, puntando a creare un momento di aggregazione tra giovani. L’organizzazione ha comunicato che l’evento si svolgerà in una location appositamente allestita per ospitare il pubblico studentesco.

La scuola sta per finire. E se c’è un momento che tutti aspettano davvero, non è l’ultima verifica. È ciò che arriva subito dopo. Torna OPS, l’Official Party ScuolaZoo, diventato ormai il rito di passaggio che segna l’inizio dell’estate per una generazione intera. Il Festival degli studenti più. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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