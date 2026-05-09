Potenza nasce il Festival degli Studenti | un viaggio tra musica e mare
A Potenza è stato inaugurato il Festival degli Studenti, un evento che combina musica e mare. La manifestazione si propone di esplorare i legami tra le tradizioni musicali della regione lucana e i ritmi provenienti dai Balcani. L'idea di creare un percorso musicale tra Lucania e Napoli è stata sviluppata da un gruppo di organizzatori locali, con l’obiettivo di mettere in risalto le influenze culturali tra queste aree.
? Punti chiave Come si collegano le tradizioni lucane ai ritmi dei Balcani?. Chi ha ideato questo percorso musicale tra Lucania e Napoli?. Perché il Comune di Potenza ha scelto un progetto studentesco?. Cosa accadrà quando la musica unirà i popoli del Mediterraneo?.? In Breve Concerto Radici collegherà Lucania, Salento, Balcani e Napoli tramite musica e danza.. Iniziativa inserita nel calendario ufficiale del Maggio Potentino 2026 con patrocinio comunale.. Progetto curato dalla Consulta degli Studenti del Conservatorio Carlo Gesualdo da Venosa.. L'evento mira a creare coesione sociale tra comunità locale e culture mediterranee.. La Consulta degli Studenti del Conservatorio Carlo Gesualdo da Venosa di Potenza lancia il Festival degli Studenti 2026 con un concerto intitolato Radici – Connessioni mediterranee.🔗 Leggi su Ameve.eu
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