Potenza nasce il Festival degli Studenti | un viaggio tra musica e mare

A Potenza è stato inaugurato il Festival degli Studenti, un evento che combina musica e mare. La manifestazione si propone di esplorare i legami tra le tradizioni musicali della regione lucana e i ritmi provenienti dai Balcani. L'idea di creare un percorso musicale tra Lucania e Napoli è stata sviluppata da un gruppo di organizzatori locali, con l’obiettivo di mettere in risalto le influenze culturali tra queste aree.

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? Punti chiave Come si collegano le tradizioni lucane ai ritmi dei Balcani?. Chi ha ideato questo percorso musicale tra Lucania e Napoli?. Perché il Comune di Potenza ha scelto un progetto studentesco?. Cosa accadrà quando la musica unirà i popoli del Mediterraneo?.? In Breve Concerto Radici collegherà Lucania, Salento, Balcani e Napoli tramite musica e danza.. Iniziativa inserita nel calendario ufficiale del Maggio Potentino 2026 con patrocinio comunale.. Progetto curato dalla Consulta degli Studenti del Conservatorio Carlo Gesualdo da Venosa.. L'evento mira a creare coesione sociale tra comunità locale e culture mediterranee.. La Consulta degli Studenti del Conservatorio Carlo Gesualdo da Venosa di Potenza lancia il Festival degli Studenti 2026 con un concerto intitolato Radici – Connessioni mediterranee.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza, nasce il Festival degli Studenti: un viaggio tra musica e mare ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate "Non smetterò di cantare il mare": viaggio poetico tra musica e parole al Sipario StrappatoSabato 11 aprile alle ore 21 il teatro Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165), in collaborazione con la Libera Compagnia Teatro Sacco,... Salento: nasce Torsita, il romanzo tra foto e audio degli studenti? Cosa scoprirai Come hanno trasformato gli studenti i luoghi storici in immagini? Quali tecnologie digitali rendono questo romanzo un'esperienza...