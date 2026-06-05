Scuola pubblica porta i bambini a venerare una reliquia | diffida dell’UAAR l’istituto fa marcia indietro

Il 4 giugno, un istituto comprensivo in Sicilia aveva programmato in orario scolastico una visita degli studenti a una parrocchia per venerare una reliquia. La circolare interna invitava i bambini a partecipare. L’Unione degli Atei e degli Agnostici ha diffidato la scuola, chiedendo di interrompere l’attività. Dopo la diffida, l’istituto ha fatto marcia indietro e ha sospeso la visita.

Una circolare, una reliquia, una diffida. E poi la retromarcia. Questa è, in sintesi, la vicenda che il 4 giugno ha coinvolto un istituto comprensivo in Sicilia: una scuola pubblica che aveva pianificato, in orario scolastico, la visita degli alunni a una parrocchia locale per venerare una reliquia. L’UAAR ha inviato una diffida formale. Poche ore dopo, l’istituto ha revocato la circolare. Il documento interno dell’istituto prevedeva due turni di visita alla parrocchia: alle 9 le classi della scuola primaria di un plesso, con indicazione di portare “un tulipano bianco”; alle 11.30 gli studenti della scuola secondaria di primo grado, invitati a portare “un fazzoletto bianco”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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