L'ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato una modifica alle tariffe commerciali applicate all'Europa, segnando un cambio di rotta rispetto alle precedenti politiche. La decisione arriva dopo mesi di tensioni tra le due sponde dell'Atlantico, riaccendendo il dibattito sulle relazioni commerciali e sulle politiche tariffarie adottate negli ultimi anni. La mossa ha suscitato reazioni diverse tra gli alleati europei, che ora si trovano a riconsiderare le proprie strategie commerciali.

Donald Trump torna a colpire l’Unione Europea sul terreno più delicato, quello del commercio internazionale, e lo fa con una decisione destinata a riaccendere lo scontro tra le due sponde dell’Atlantico. Il presidente americano ha annunciato un aumento dei dazi su auto e camion europei fino al 25%, accusando Bruxelles di non aver rispettato gli accordi siglati nei mesi scorsi. Una mossa che arriva all’improvviso e che rischia di avere effetti immediati su uno dei settori più strategici per l’economia europea, quello automobilistico. L’accordo saltato e il ritorno alla linea dura. Solo pochi mesi fa Stati Uniti e Unione Europea avevano raggiunto un’intesa che sembrava aver riportato stabilità nei rapporti commerciali.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump fa marcia indietro sui dazi: una nuova coltellata all’Europa

Trump MINACCIA l'Europa con nuovi DAZI: Voglio la Groenlandia o PAGHERETE

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