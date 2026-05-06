Hormuz Trump fa marcia indietro Intesa imminente con l’Iran?

Dopo aver annunciato il rilancio del Project Freedom, l’amministrazione statunitense ha deciso di sospenderlo appena due giorni dopo, lasciando irrisolti i piani di riapertura dello Stretto di Hormuz. L’idea di garantire il transito commerciale attraverso una presenza navale armata viene abbandonata, mentre si susseguono voci di un possibile accordo imminente tra gli Stati Uniti e l’Iran. La decisione ha suscitato reazioni nel settore diplomatico e militare.

Trump mette in pausa il Project Freedom dopo sole 48 ore dal varo. Svapora l’idea di riaprire al transito commerciale lo Stretto di Hormuz grazie alla vigilanza armata degli Stati Uniti. Il mondo tira un sospiro di sollievo come dimostra il calo subitaneo del prezzo del petrolio. Una vittoria di Teheran narrano, ovviamente, i suoi sostenitori. Vero, ma è anche altro e più di prospettiva. Per capire quanto accaduto bisogna tenere presente a cosa serviva tale iniziativa e soprattutto che l’amministrazione Trump non è un monolite, anzi. Sul Project Freedom ricordiamo quanto avevamo scritto, cioè che l’iniziativa aveva tutte le potenzialità di un escamotage per ricominciare la guerra.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Hormuz. Trump fa marcia indietro. Intesa imminente con l’Iran? Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran Notizie correlate Leggi anche: Guerra in Iran, la diretta: falliti i negoziati di Islamabad. Pasdaran: Hormuz resta chiuso. Media: 2 petroliere fanno marcia indietro. Trump pensa a un blocco navale come in Venezuela Trump fa marcia indietro sui dazi: una nuova coltellata all’EuropaDonald Trump torna a colpire l’Unione Europea sul terreno più delicato, quello del commercio internazionale, e lo fa con una decisione destinata a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Hormuz, Trump fa marcia indietro: Sospesa la missione di scorta alle navi, si cerca un'intesa; Marcia indietro su Hormuz: Trump non trova una via d’uscita dall’Iran; Hormuz, Trump fa marcia indietro: Sospesa la scorta alle navi, si cerca l'intesa -; La retromarcia di Trump: dopo poco più di 24 ore sospende Project Freedom, il piano per liberare Hormuz. La Cina: Illegittima la guerra degli Usa. Hormuz, Trump fa marcia indietro: Sospesa la missione di scorta alle navi, si cerca un'intesaNave francese colpita nello Stretto di Hormuz, equipaggio ferito Una nave portacontainer della Cma Cgm è stata bersaglio di un attacco nello Stretto di Hormuz, come confermato dalla compagnia di nav ... msn.com Da Trump un’altra marcia indietro: Sospeso il Freedom Project nello Stretto di HormuzIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la sospensione temporanea del cosiddetto Freedom Project, un piano promosso da Washington con l’obiettivo dichiarato di agevolare il ... secondopianonews.it Lin Jian: "La Cina continuerà a impegnarsi per favorire la distensione della situazione nello Stretto di Hormuz" La Cina si impegnerà a favorire la distensione nello Stretto di Hormuz e garantirà la sicurezza delle proprie navi e dei propri marinai. Lo ha dichiarat - facebook.com facebook #Radioanchio #FrancescaRinaldi #6maggio @Radio1Rai H7.30 #Hormuz, #Trump sospende l'operazione #ProjectFreedom e parla ancora contro #PapaLeone. @AnnaMazzoneRAI,Paolo Magri @ispionline,Gen.Leonardo Tricarico H8.30 Delitto #Garlasco. x.com