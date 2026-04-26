Bimba di 4 anni azzannata in volto dal Golden Retriever del nonno | in codice rosso al Bambino Gesù

Da fanpage.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì pomeriggio, una bambina di 4 anni è stata morsa in volto dal cane del nonno sui Castelli Romani. L’incidente è avvenuto durante un episodio improvviso e la piccola è stata trasportata in codice rosso al Bambino Gesù. Le sue condizioni sono considerate gravi. La zona è stata raggiunta dai soccorritori che hanno prestato le prime cure prima di trasferirla in ospedale.

Paura nel pomeriggio di venerdì per le condizioni di una bambina di 4 anni morsa in viso dal cane del nonno sui Castelli Romani: è grave al Bambino Gesù.🔗 Leggi su Fanpage.it

Bimba di 4 anni azzannata al volto dal Golden Retriver del nonno, ricoverata: la piccola sotto choc

Video Bimba di 4 anni azzannata al volto dal Golden Retriver del nonno, ricoverata: la piccola sotto choc

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