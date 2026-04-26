Bimba di 4 anni azzannata in volto dal Golden Retriever del nonno | in codice rosso al Bambino Gesù

Venerdì pomeriggio, una bambina di 4 anni è stata morsa in volto dal cane del nonno sui Castelli Romani. L’incidente è avvenuto durante un episodio improvviso e la piccola è stata trasportata in codice rosso al Bambino Gesù. Le sue condizioni sono considerate gravi. La zona è stata raggiunta dai soccorritori che hanno prestato le prime cure prima di trasferirla in ospedale.

Paura nel pomeriggio di venerdì per le condizioni di una bambina di 4 anni morsa in viso dal cane del nonno sui Castelli Romani: è grave al Bambino Gesù.🔗 Leggi su Fanpage.it Bimba di 4 anni azzannata al volto dal Golden Retriver del nonno, ricoverata: la piccola sotto choc Notizie correlate Ragazzino di 13 anni investito da un suv mentre esce da scuola: in codice rosso al Bambino GesùUn ragazzino di 13 anni è stato investito all'uscita di scuola da un suv all'Infernetto: travolto dall'auto, è stato portato d'urgenza al Bambino... Bambino di 3 anni investito da un camion: in codice rosso al GasliniMomenti di paura nel tardo pomeriggio in via Ciro Menotti, a Sestri Ponente, dove intorno alle 19:15 un bambino di circa tre anni è stato investito... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Morta con i figli gettandosi dal balcone, l'autopsia: confermata la dinamica; Reggio Calabria, bimba di 5 anni muore investita da trattore del padre; Si getta dal balcone con i figli, le parole del vescovo: riconoscere il dolore nascosto; Tragedia Catanzaro: come sta l'unica bimba sopravvissuta, arrivata al Gaslini. Bimba di 4 anni azzannata in volto dal Golden Retriever del nonno: in codice rosso al Bambino GesùPaura nel pomeriggio di venerdì per le condizioni di una bambina di 4 anni morsa in viso dal cane del nonno sui Castelli Romani: è grave al Bambino Gesù ... fanpage.it Tragedia sfiorata in piscina. Una bimba di 4 anni azzannata al volto dal cane del nonnoL'episodio è avvenuto venerdì pomeriggio presso una struttura sportiva locale. La bambina è ricoverata al Bambino Gesù in gravi condizioni ma non in pericolo di vita ... rainews.it Resta ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova, in condizioni gravi ma stabili, la bimba di 18 mesi che ieri pomeriggio è rimasta incastrata sotto una ruota del tagliaerba nel giardino di casa a Loria. La prognosi è riservata. L' - facebook.com facebook Bimba di 18 mesi rimane incastrata nel tosaerba guidato dal papà: la piccola è gravissima x.com