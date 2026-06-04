Bambino Gesù | 50 anni di scuola oltre la malattia
La scuola in ospedale del Bambino Gesù ha celebrato i 50 anni di attività dedicati ai pazienti ricoverati. La struttura offre servizi educativi ai bambini e ragazzi durante il periodo di degenza. La scuola è attiva da cinque decenni e rappresenta un supporto importante per gli studenti che affrontano lunghi periodi di malattia. La celebrazione ha coinvolto il personale e i familiari dei bambini assistiti.
Per i pazienti ricoverati, la scuola in ospedale del Bambino Gesù ha festeggiato oggi i 50 anni di attività. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Bambino Gesù: 50 anni di scuola oltre la malattia
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