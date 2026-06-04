Bambino Gesù | 50 anni di scuola oltre la malattia

Notizia in breve

La scuola in ospedale del Bambino Gesù ha celebrato i 50 anni di attività dedicati ai pazienti ricoverati. La struttura offre servizi educativi ai bambini e ragazzi durante il periodo di degenza. La scuola è attiva da cinque decenni e rappresenta un supporto importante per gli studenti che affrontano lunghi periodi di malattia. La celebrazione ha coinvolto il personale e i familiari dei bambini assistiti.