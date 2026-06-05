scuola e sport al centro della prima giornata di youtopic fest

Notizia in breve

Il YouTopic Fest 2026 è iniziato con la marcia “In cammino per la pace” e prosegue con eventi dedicati a scuola e sport. La manifestazione, un festival internazionale sul conflitto, si svolge a Rondine Cittadella della Pace, vicino ad Arezzo. La prima giornata ha visto la partecipazione di studenti e atleti, con attività e incontri legati ai temi della pace e della cooperazione. La manifestazione continuerà con altri incontri e iniziative nei prossimi giorni.