Scuola e sport al centro della prima giornata di YouTopic Fest
Il YouTopic Fest 2026 è iniziato con la marcia “In cammino per la pace” e prosegue con eventi dedicati a scuola e sport. La manifestazione, un festival internazionale sul conflitto, si svolge a Rondine Cittadella della Pace, vicino ad Arezzo. La prima giornata ha visto la partecipazione di studenti e atleti, con attività e incontri legati ai temi della pace e della cooperazione. La manifestazione continuerà con altri incontri e iniziative nei prossimi giorni.
Arezzo, 5 giugno 2026 – Dopo la marcia “In cammino per la pace”, ha preso ufficialmente il via il cartellone di eventi di YouTopic Fest 2026 il Festival internazionale sul conflitto che ogni anno si svolge a Rondine Cittadella della Pace, alle porte di Arezzo. Da giovedì 4 a domenica 7 giugno quattro giorni di incontri, panel, workshop e mostre – con protagonisti studenti, cittadini, artisti, campioni dello sport, imprenditori, esperti, giornalisti e giovani da tutto il mondo – che avranno al centro una domanda: “Inquietudine. Come custodire la scintilla dell’umano?”. Il festival, che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della Medaglia... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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