YouTopic Fest 2026 riceve la Medaglia del Presidente della Repubblica
Il Festival internazionale sul conflitto, organizzato da Rondine Cittadella della Pace, si svolgerà ad Arezzo dal 4 al 7 giugno 2026. La manifestazione ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, assegnata come riconoscimento ufficiale dall’autorità statale.
YouTopic Fest 2026, il Festival internazionale sul conflitto promosso da Rondine Cittadella della Pace, ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, destinata dal Capo dello Stato quale premio di rappresentanza all’iniziativa in programma ad Arezzo da giovedì 4 a domenica 7 giugno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
You Topic riceve la medaglia dal Presidente Mattarella
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