Scuola e impresa più di 50 studenti hanno partecipato al Fae Technology School Program

Più di 50 studenti hanno partecipato al Fae Technology School Program, che si è svolto al Kilometro Rosso Innovation District nella mattina di venerdì 5 giugno.

Al Kilometro Rosso Innovation District si è svolto nella mattina di venerdì 5 giugno l’evento conclusivo del FAE Technology School Program 2026, il percorso formativo – giunto al suo secondo ciclo – rivolto agli studenti e alle studentesse degli Istituti Tecnici a indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica di Bergamo e provincia, realizzato in sinergia con l’ I.T.I.S. Pietro Paleocapa di Bergamo. L’iniziativa è promossa da FAE Technology Spa – Società Benefit, gruppo industriale high-tech attivo nella progettazione, ingegnerizzazione e produzione di sistemi avanzati basati sull’elettronica, destinati a mercati ad elevata affidabilità in ambito terrestre e spaziale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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