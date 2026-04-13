Fae Technology e l’ascensore per le missioni

A Gazzaniga, in provincia di Bergamo, Fae Technology si distingue come azienda leader nel settore tecnologico. La società ha sviluppato un sistema innovativo di ascensori progettati specificamente per le missioni di soccorso e intervento rapido. Questa tecnologia mira a migliorare l’efficienza e la sicurezza durante operazioni di emergenza. L’azienda ha presentato il progetto in un evento dedicato, sottolineando l’obiettivo di offrire soluzioni avanzate per esigenze critiche.

GAZZANIGA (Bergamo) Fae Tecnology, tech company a capo dell’omonimo gruppo italiano attivo nel settore dell’elettronica avanzata e delle soluzioni tecnologiche per lo spazio, con sede a Gazzaniga, nella Bergamasca, annuncia l’accordo fra la controllata Kayser e Orbital Paradigm, società specializzata nello sviluppo di soluzioni per il trasporto spaziale basato su cicli di lancio, operatività in orbita, rientro e riutilizzo dei sistemi. La collaborazione strategica prevede la partecipazione alla missione orbitale “ Learn to Fly ”, in programma nel mese di aprile 2027, nell’ambito dello sviluppo di servizi avanzati per applicazioni in microgravità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fae Technology e l’ascensore per le missioni Leggi anche: Fae Technology, nuove commesse da 6 milioni nel campo delle telecomunicazioni Leggi anche: Fae Technology presenta i risultati preliminari del 2025: ricavi per 66,5 milioni di euro