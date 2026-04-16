Gruppo Fae Technology | nasce Kayser Space

A circa cento giorni dall'ingresso nel Gruppo Fae Technology, Kayser Italia cambia nome e diventa Kayser Space. La trasformazione rappresenta un passo importante per l'azienda, che si prepara a sviluppare attività nel settore della New Space Economy. L'annuncio è stato fatto recentemente in un evento a Gazzaniga, segnando un momento di svolta nella storia dell'impresa.

Gazzaniga. A circa cento giorni dall’ingresso nel Gruppo Fake Technology, Kayser Italia evolve in Kayser Space, segnando un passaggio strategico e industriale che apre ad una nuova fase di sviluppo nella New Space Economy. Lo annuncia Fae Technology Spa – Società Benefit (“ Fae Technology ” o la “ Società ”), tech company a capo dell’omonimo gruppo italiano attivo nel settore dell’elettronica avanzata e delle soluzioni tecnologiche per lo spazio (il “ Gruppo ”). La nascita di Kayser Space, accompagnata da una nuova identità visiva, rappresenta un punto di svolta nel percorso di sviluppo della società livornese, superando una connotazione prevalentemente nazionale e riflettendo invece la crescente proiezione internazionale e di mercato, nel quadro del più ampio percorso di crescita del Gruppo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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