Un rappresentante di Expo Training ha detto che è necessario rafforzare l’alleanza educativa per aiutare i giovani a diventare consapevoli e valorizzare i loro talenti. Ha anche sottolineato che l’educazione sessuo-affettiva è una materia importante che richiede competenze specifiche, professionalità e un approccio responsabile. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento dedicato alla formazione e all’educazione scolastica.

"L’educazione sessuo-affettiva è una materia importante e richiede competenze adeguate, professionalità e un approccio fondato sulla responsabilità. Al tempo stesso, è essenziale che le famiglie siano pienamente coinvolte nel percorso educativo dei propri figli. Una comunità educante forte nasce infatti dalla collaborazione tra scuola e genitori, nell’interesse della crescita equilibrata dei giovani. Per questo considero positivamente il disegno di legge sul consenso informato, che punta a rafforzare il dialogo con le famiglie e a garantire la massima trasparenza sui percorsi proposti agli studenti su temi delicati che riguardano la crescita personale e affettiva dei ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Scuola, Carlo Barberis (Expo Training): “Rafforzare l’alleanza educativa per formare giovani consapevoli e valorizzare i talenti del Paese”

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