Il Cinema a scuola come officina di cittadinanza | gli strumenti per formare cittadini consapevoli

Una scuola in Sicilia ha deciso di utilizzare il cinema come strumento di educazione civica, coinvolgendo gli studenti in progetti che prevedono la visione e l’analisi di film. Le lezioni sono state dedicate a discutere temi sociali, storici e culturali attraverso le pellicole, con l’obiettivo di stimolare la riflessione e la partecipazione attiva tra i ragazzi. Sono stati organizzati incontri con esperti e proiezioni pubbliche, con l’intento di promuovere una maggiore consapevolezza tra gli studenti sui temi della società.

Una scuola in Sicilia ha trasformato il grande schermo in uno straordinario mezzo educativo: l’Istituto Comprensivo "Giovanni Verga" di Fiumefreddo di Sicilia, coinvolgendo i tre ordini di istruzione dall’infanzia alla secondaria di I grado e facendo leva sulla storica tradizione cinematografica del paese, ha costruito un potente laboratorio pedagogico per i propri studenti. L'obiettivo? Accendere negli alunni una scintilla critica, per trasformarli da spettatori passivi dei social e della realtà a registi consapevoli del proprio domani, affrontando le grandi tematiche del vivere insieme agli altri in chiave nuova e più coinvolgente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Educazione finanziaria a scuola con AIEF per rafforzare l’educazione civica e formare cittadini economicamente consapevoliNel dibattito educativo contemporaneo emerge con sempre maggiore chiarezza la necessità di introdurre nella scuola percorsi strutturati di educazione...

Cinema e IA tra i banchi: il nuovo patto per formare gli studentiA Roma, nella serata del 18 aprile 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stretto un accordo triennale con il Giffoni Film Festival per...

Al cinema doppia la star Anne Hathaway in Il Diavolo veste Prada 2: Connie Bismuto ha ripercorso con noi il suo percorso professionale e ci ha raccontato la sua idea di scuola per i giovani del domani. tuttoscuola.com/connie-bismuto… x.com

Il Film L'Irregolare alla Scuola di Magia: Arc di Successione Yotsuba Illustrazione di Supporto di HIMA reddit

CH?RA, il progetto che porta il cinema a scuola: al via tre giorni di laboratori di ripresa in pellicolaStimolare il pensiero critico, comprendere il valore di ciò che si vede, abituarsi a riflettere su temi di tutti i giorni. Nella società delle immagini, a mancare a ragazzi e ragazze è la comprensione ... catanianews.it

A Chieti la rassegna finale di Nuovo cinema coraggioso 2026Due classi per due percorsi autonomi, che parlano entrambi di attualità e problematiche vissute da ogni cittadino, come dai più giovani ... chietitoday.it