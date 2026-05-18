Il Cinema a scuola come officina di cittadinanza | gli strumenti per formare cittadini consapevoli

Da orizzontescuola.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scuola in Sicilia ha deciso di utilizzare il cinema come strumento di educazione civica, coinvolgendo gli studenti in progetti che prevedono la visione e l’analisi di film. Le lezioni sono state dedicate a discutere temi sociali, storici e culturali attraverso le pellicole, con l’obiettivo di stimolare la riflessione e la partecipazione attiva tra i ragazzi. Sono stati organizzati incontri con esperti e proiezioni pubbliche, con l’intento di promuovere una maggiore consapevolezza tra gli studenti sui temi della società.

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Una scuola in Sicilia ha trasformato il grande schermo in uno straordinario mezzo educativo: l’Istituto Comprensivo "Giovanni Verga" di Fiumefreddo di Sicilia, coinvolgendo i tre ordini di istruzione dall’infanzia alla secondaria di I grado e facendo leva sulla storica tradizione cinematografica del paese, ha costruito un potente laboratorio pedagogico per i propri studenti. L'obiettivo? Accendere negli alunni una scintilla critica, per trasformarli da spettatori passivi dei social e della realtà a registi consapevoli del proprio domani, affrontando le grandi tematiche del vivere insieme agli altri in chiave nuova e più coinvolgente.  L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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