Scuola e officine | accordo per formare i nuovi talenti del territorio

È stato firmato un accordo tra l'istituto scolastico e le officine locali per avviare un percorso di formazione professionale dedicato ai giovani del territorio. Il nuovo percorso introdurrà modifiche nel curriculum degli studenti dell'Istituto Max Planck, integrando esperienze pratiche presso le aziende partner. L'apprendistato duale permetterà ai ragazzi di alternare studio e lavoro, offrendo loro la possibilità di acquisire competenze direttamente sul campo.

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? Punti chiave Come cambierà il percorso degli studenti dell'Istituto Max Planck?. Quali nuove opportunità offre l'apprendistato duale per i giovani?. Cosa prevede concretamente il Progetto Start up per le classi informatiche?. Come risolverà questo accordo la carenza di tecnici specializzati?.? In Breve Domenico Baldasso coordina il Progetto Start up per studenti di informatica e grafica.. Percorsi formativi coinvolgeranno circa 1.200 studenti dell'Istituto Max Planck di Villorba.. Flavio Romanello e Armando Sartori promuovono l'integrazione tra imprese e scuola.. L'accordo mira a contrastare la dispersione scolastica tramite l'apprendistato duale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola e officine: accordo per formare i nuovi talenti del territorio Notizie correlate Donazione organi: la scuola si attiva per formare nuovi donatoriL’Associazione Italiana Donatori Organi sta portando la cultura della solidarietà tra i banchi di scuola in tutta la provincia di Alessandria,... Le Officine Capodarno hub dell’innovazione per il territorio del CasentinoArezzo, 10 marzo 2026 – Le Officine Capodarno si confermano hub dell’innovazione per il territorio del Casentino.