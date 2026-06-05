Nel cortile della scuola Carducci, l’asfalto presenta buchi e il tappeto antitrauma si solleva, senza più il peso che lo stabilizzava. Lo scivolo, precedentemente presente, è stato rimosso e non è stato sostituito. I genitori segnalano che queste condizioni mettono a rischio la sicurezza dei bambini e aumentano il calore nell’area di gioco.

Bologna, 5 giugno 2026 - L ’asfalto in cortile è bucherellato, lo scivolo rimosso non è stato più rimesso e il tappeto antitrauma, senza quel peso, balla. Risultato: i bimbi inciampano e cadono. Come pure quando incappano nelle aiuole, intorno agli alberi, che hanno pericolosi dislivelli. Ed ancora le protezioni alla panca di marmo si sono già staccate (riattaccate con scotch rosso) e gli spigoli vivi in plastica gommata sono quasi peggio di quello arrotondato originale; le reti rosse che delimitano il muro sono lì da un anno; i bancali esterni delle finestre hanno spigoli ad altezza di bambino; il canestro non ha una rete (c'è solo un pannello attaccato ad un muro) e nessuna sabbiera promessa è arrivata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Scuola Carducci, la denuncia: “Giochi rimossi, sicurezza a rischio e caldo per i nostri bimbi”

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