Tre classi della quinta primaria di Misinto hanno visitato l’aula del Consiglio regionale della Lombardia al Palazzo Pirelli. Durante la visita, i bambini hanno partecipato a un’attività che li ha portati a votare sulla sicurezza nei boschi, simulando il processo legislativo. L’iniziativa ha coinvolto i ragazzi in un confronto diretto con il funzionamento delle istituzioni, offrendo loro l’opportunità di esprimere una propria opinione su un tema ambientale.

Tre classi della quinta primaria di Misinto hanno fatto visita l’altro giorno all’aula del Consiglio regionale della Lombardia a Palazzo Pirelli. Accompagnati dai loro insegnanti, sono stati accolti dal presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani e dai consiglieri regionali brianzoli Alessandro Corbetta e Fabrizio Figini. "Le visite delle scuole lombarde in Consiglio regionale – ha sottolineato il presidente Romani – sono un’esperienza di crescita all’insegna dei valori della conoscenza e della democrazia. In un momento storico in cui la politica è percepita come distante dai cittadini, è nostro dovere stimolare l’interesse dei più giovani verso le istituzioni".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Sicurezza nei nostri boschi". I bimbi in gita al Pirellone votano la loro prima legge

Notizie correlate

Cacciatori crivellati di colpi a Messina, indagato l'uomo che era con loro nei boschiÈ stato iscritto nel registro degli indagati l'uomo che, nel pomeriggio del 28 gennaio, era uscito per una battuta di caccia a Montagnareale...

Nuova legge artigianato approvata dal Pirellone, Cna: “Valutazione favorevole"Il Presidente Bozzini: “Servono regole, bandi e procedure adeguati alle piccole imprese lombarde per sostenerne la crescita nel tempo” Cna Lombardia...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Sicurezza nei nostri boschi. I bimbi in gita al Pirellone votano la loro prima legge; I boschi aule a cielo aperto; Giornata di incendi nei nostri boschi, l'ultimo ad Ormea; I boschi piemontesi diventano aule a cielo aperto: tornano le giornate informative per le scuole.

Sicurezza nei nostri boschi. I bimbi in gita al Pirellone votano la loro prima leggeEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it

Allarme bostrico in Val Badia: boschi che muoiono, strade meno sicureEmergenza bostrico: il venir meno dell'effetto freno naturale minaccia la Statale della Val Badia. Al via il piano di messa in sicurezza. montagna.tv

Si chiude con una doppia firma di Mattarella al decreto sicurezza e al decretino correttivo l'ennesima forzatura emergenziale del governo. A terra restano i cocci della procedura costituzionale. Meloni vince il braccio di ferro con il Colle, che resta in silenzio #25 - facebook.com facebook

Si chiude con una doppia firma di Mattarella al decreto sicurezza e al decretino correttivo l’ennesima forzatura emergenziale del governo. A terra restano i cocci della procedura costituzionale. Meloni vince il braccio di ferro con il Colle, che resta in silenzio x.com